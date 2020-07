Riposte contre le coronavirus : la fondation Bill Gates au secours du Nigéria

La Fondation Bill et Melinda Gates a fait don d’un million de dollars au Nigéria dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus, informe les médias locaux.

Encore un soutien de taille pour le Nigéria dans sa lutte contre le coronavirus qui a déjà fait plus de 800 morts dans le pays. La fondation Bill et Melinda Gates a fait don d’un million de dollars au géant ouest-africain dans sa riposte contre le fléau mondial. Le fonds a été reçu mardi par la plateforme de soutien de l’ONU Finance, One UN COVID-19 Response Basket Fund. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, il vise à soutenir le gouvernement nigérian dans la gestion de la crise et les réalités de l’après-crise, en particulier dans la protection des personnes vulnérables.

Rappelons que le 6 avril 2020, les Nations Unies, en collaboration avec le gouvernement du Nigéria, ont lancé le One UN COVID-19 Response Basket Fund. Le Basket Fund sert de plate-forme de financement et d’investissement, à travers laquelle différentes parties prenantes (y compris l’ONU, d’autres donateurs multilatéraux et bilatéraux, ainsi que des donateurs du secteur privé, des fondations et des philanthropes) peuvent canaliser leurs soutiens financiers afin de lutter plus efficacement contre la COVID-19.