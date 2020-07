Revue de presse : la guerre « Barça vs clan Griezmann » embrase l’Europe (vidéo)

La situation très compliquée de Griezmann continue de déchirer l’Europe. Incapable de s’imposer au Barça, le joueur ne fait visiblement plus partie des plans de son entraîneur et est constamment… à la limite… humilié.

Le cas Antoine Griezmann continue de faire réagir les médias européens. Laissé sur le banc pendant toute la rencontre par Quique Setién, qui finalement a décidé de le faire entrer à seulement deux minutes de la fin, le Français fait les gros titres, ce matin. Le journal L’Équipe parle d’«une peur du flop» pour le champion du monde 2018, après une saison compliquée. Comme le relaie Marca, son père et son frère sont montés au créneau, afin de se positionner contre les choix de Setién.

Ce dernier n’échappe pas à la critique, notamment, du journal Sport. Le média catalan explique que le technicien espagnol voit son avenir s’assombrir. En effet, sans titre cette saison (il lui reste la Liga et la Ligue des champions), l’ancien coach du Betis pourrait perdre la confiance de ses dirigeants. Bref, comme le résume As, la situation est intenable au sein du Barça. D’autant que certaines rumeurs font état d’un vestiaire, qui aurait lâché son coach. Visiblement, ça sent le marasme au Barça.