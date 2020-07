Revue de presse : Josep Bartomeu évoque le dossier Neymar au Barça (vidéo)

Le président du Barça, Josep Bartomeu, était en conférence de presse, ce weekend. Le dirigeant blaugrana a évoqué les sujets brûlants de l’actualité du club, notamment les cas Messi et Neymar.

Pour Bartomeu, les derniers bruits qui ont circulé, ces dernières semaines, au Barça, n’ont rien à voir avec les réalités du club où il règne une bonne ambiance. Concernant le cas Messi, qui aurait évoqué ses envies de départ, le Catalan estime que le capitaine argentin finira sa carrière à Barcelone. Bartomeu a en profité pour donner plus de précisions sur la prolongation du sextuple Ballon d’or : « On discute, on a discuté et on discutera avec Messi. C’est le meilleur joueur de l’histoire du football. Il a encore des années devant lui, il est en pleine forme. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il restera au Barça. Je crois certainement qu’il va prolonger. Son futur est ici, même après sa carrière. Notre relation est fluide, il n’est pas en colère. Ce qu’il s’est passé pour l’histoire des baisses de salaire, c’est que certaines personnes au sein du club ont trop parlé, mais elles ne sont plus là maintenant ».

Et pour ce qui est du cas Neymar, le président barcelonais a indiqué que le dossier n’a jamais été clos. Mais, avec la crise du coronavirus qui a asséché les fonds de plusieurs clubs européens, les Blaugranas sont clairement amoindris dans ce deal très onéreux. « Je ne pense pas que le PSG va mettre ses joueurs sur le marché et Neymar est un joueur du PSG ». Pas de Neymar et peut-être pas de Lautaro Martinez non plus.