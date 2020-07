Retrait des Etats-Unis de l’OMS : « Une victoire énorme pour la Chine »

Les États-Unis ont officiellement notifié, à l’Organisation mondiale de la santé, leur retrait, malgré les critiques généralisées et le manque presque total de soutien international pour cette décision en pleine pandémie. Cette décision a aussi suscité des critiques, même sur le sol américain.

Donald Trump a annoncé son intention de se retirer, en mai, accusant l’OMS, sans preuves, de ne pas divulguer d’informations et d’être trop proche de la Chine. La lettre confirmant cette décision a été remise au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont confirmé, mardi, des responsables. Un responsable de l’OMS a déclaré: «Nous avons reçu des informations selon lesquelles les États-Unis ont officiellement notifié au secrétaire général de l’ONU leur retrait de l’OMS à compter du 6 juillet 2021.»

Joe Biden

Le challenger démocrate de Trump à la présidence, Joe Biden, a déclaré qu’il rendrait les États-Unis à l’OMS avant la fin du processus de retrait d’un an. « Les Américains sont plus en sécurité lorsque l’Amérique est engagée dans le renforcement de la santé mondiale », a déclaré Biden sur Twitter . «Le premier jour de ma présidence, je vais rejoindre l’OMS et restaurer notre leadership sur la scène mondiale», a-t-il ajouté. Les démocrates ont également remis en question la légalité de cette décision sans l’approbation du Congrès.

Mais l’administration a déjà commencé à chercher d’autres canaux pour dépenser les 450 millions de dollars qu’elle paie annuellement en cotisations à l’OMS et en contributions volontaires. On ne sait pas ce qui va arriver aux responsables américains qui travaillent avec l’organisme de santé mondial.

Une victoire pour la Chine

Jeff Merkley, le plus haut démocrate du sous-comité sénatorial des relations étrangères, qui supervise les institutions multilatérales, a qualifié cette décision de « victoire énorme pour la Chine et de coup dur pour le peuple américain ». « En se retirant de l’OMS, le président Trump renforce le leadership et le pouvoir chinois, à la fois au sein de l’OMS et plus largement au sein de la communauté internationale », a déclaré Merkley. «Couper les États-Unis de l’OMS, au milieu de la pire pandémie mondiale en un siècle, rend les Américains plus vulnérables. En abandonnant les efforts pour contrôler le virus à l’étranger, nous nous assurons que beaucoup plus d’Américains tomberont malades, soit par des voyageurs étrangers venant aux États-Unis, soit par des Américains voyageant à l’étranger », a-t-il ajouté.

Les membres républicains du Congrès ont également exhorté Trump à maintenir les États-Unis au sein de l’OMS pour soutenir la réforme. L’administration n’a reçu pratiquement aucun soutien pour le retrait des alliés américains, à l’exception du président brésilien, Jair Bolsonaro, qui a confirmé, mardi, qu’il avait été testé positif au coronavirus. Le retrait officiel a été confirmé, alors que le nombre de cas de coronavirus, aux Etats-Unis, approche dangereusement les 3 millions, avec 130 000 décès, à ce jour.