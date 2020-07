Relation amoureuse Tina Glamour – Shanaka Yakuza ? : le jeune chanteur dit toute la vérité

Longtemps annoncé en couple avec Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, Shanaka Yakuza est enfin sorti de son mutisme pour dire sa part de vérité. Invité sur les antennes de l’émission Peopl’Emik, diffusée sur La 3, l’artiste ivoirien a fait des confidences sur sa liaison avec Valentine Logbo.

Tina Glamour et Shanaka Yakuza ont-ils été réellement amoureux? La polémique, née au début de carrière de DJ Arafat, a pris de l’ampleur après le décès tragique du Yorobo. Très proche du chanteur ivoirien, Valentine Logbo est soupçonnée d’entretenir une liaison amoureuse avec le « Japonais noir ». Un document sorti sur la toile, il y a quelques mois, avait même donné des détails sur l’idylle entre la mère de Didier Ange et le jeune artiste. Dans cet article, Tina Glamour et son jeune amant sont bras dessus, bras dessous dans un bar : LE DRUG STORE en Zone 4. Les deux amoureux savourent tranquillement leur amour dans un coin du bar autour d’un verre.

A la vue des caméras, Shanaka Yakuza lance : « Je vous présente ma femme ». Et Tina d’ajouter : « C’est vrai, on fait des palabres par moment, mais on a fait la paix. On est au «KOÏ» désormais ». Puis de poursuivre : « On s’est aimés et on s’aime toujours… Je vis ma vie, ma vie m’appartient. Les gens peuvent raconter ce qu’ils veulent, c’est leur problème ». Et comme pour donner la preuve de leur union, les deux tourtereaux s’étaient mis à s’embrasser langoureusement sous les regards médusés des clients du bar. « Après ça, vous voulez quelle preuve encore ? », avait laissé entendre le couple.

Questionnée sur la polémique, lors d’une récente sortie, Tina Glamour a démenti toute relation amoureuse avec le jeune chanteur, Shanaka Yakuza. Visiblement sûre de ce qu’elle avance, la sexy-moulance a déclaré n’avoir jamais été en couple avec celui qui pourrait être son fils. Une explication qui n’a visiblement pas étanché la soif des internautes, tant la polémique a repris de plus belle, ces dernières semaines. Face à ce tohu-bohu, Shanaka Yakuza est sorti de son ombre pour situer les uns et les autres. Invité, lundi, sur les antennes de l’émission Peopl’Emik, diffusée sur La 3, l’auteur de la célèbre chanson « Drogbacité » a juré qu’il n’y a jamais eu de relations amoureuses entre lui et Logbo Valentine. « Certaines personnes, jusqu’aujourd’hui, ont vu cette image en disant que je sors ou je sortais avec Tina Glamour. Hélas ! Elles se sont trompées« , a déclaré Shanaka.

Le chanteur ivoirien reconnait qu’il est proche de Lady Glamour, mais assure que leur relation s’est toujours limitée à celle d’une aînée et son jeune frère. « Je fêtais mon anniversaire au Mille Maquis (un endroit chaud de la commune de Marcory)… David Tayorault, mon producteur, ce jour, a décrété Tina Glamour comme la marraine de l’anniversaire. C’est comme ça que je l’ai connue. Après ça, nous avons gardé de bonnes relations. De temps à autre, elle m’appelle, je l’appelle, on se donne des conseils dans la musique », a ajouté l’invité de Yves Aymard. Shanaka Yakuza a également expliqué que tout n’était qu’un montage visant à soutenir un concept musical de Tina Glamour, le « Desaltero ». « Elle voulait qu’on fasse le buzz pour qu’on tire un peu l’attention sur son concept. C’est comme cela que nous-mêmes avons appelé les journalistes pour faire des photos exprès », a-t-il révélé. Voilà qui devrait clore le débat!