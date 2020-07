Regina Daniels: les dessous de sa rencontre avec son époux, Ned Nwoko

L’actrice nigériane, Regina Daniels, s’est mariée à 19 ans avec le richissime homme d’affaires, Ned Nwoko, en 2019. Alors que leur mariage suscite de vives polémiques, les dessous de leur rencontre ont été dévoilés.

Il n’est plus à démontrer que le mariage de l’actrice Regina Daniels et Ned Nwoko, 59 ans, ne fait pas l’unanimité auprès de ses fans. Touchée par les critiques, la jeune femme a révélé sa rencontre avec l’homme, qui partage désormais sa vie. Selon Régina Daniels, qui a accouché de leur premier enfant, il y a quelques jours, son mari ressemblait à un planteur lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois. Ils se sont connus lorsque la jeune actrice et ses amis visitaient la maison de Ned Nwoko au village.

«La première impression que j’ai eue quand je l’ai rencontré, et je ne cesserai de le répéter, c’est qu’il ressemblait à un planteur. Nous visitions sa maison au village», a confié la jeune maman dans un entretien à The Punch. Elle indique qu’il était si poli et voulait que l’on connaisse la nature et le monde, en général. « Il veut que l’on vive des expériences différentes, c’est pourquoi il essayait toujours de nous éduquer lors de cette visite», a déclaré Regina Daniels.

A l’en croire, grâce à son mari, elle apprend à devenir une meilleure personne. «En tant qu’épouse de Ned Nwoko, je me sens libre. Je peux faire ce que je veux, m’habiller comme je veux et vivre ma vie. Il me pousse toujours à être une meilleure personne. Il m’expose à la vie pour que j’apprenne des choses. Il veut que je vois le monde d’une manière différente. En fait, il y a tellement de choses que je ne peux pas commencer à expliquer», a-t-elle témoigné.

Ned Nwoko a épousé Regina Daniels en avril 2019. Malgré leur différence d’âge, le couple file le parfait amour.