Régina Daniels: grosse brouille entre un journaliste et son mari, Ned Nwoko

Au Nigeria, un journaliste s’en est pris à l’époux de Régina Daniels, Ned Nwoko. Ceci fait suite à la sortie médiatique de Ned Nwoko qui révélait il y a quelques jours que Regina Daniels était vierge lorsqu’il l’a connue.

Alors que leur mariage ne fait pas unanimité, Ned Nwoko a dévoilé ce qui l’a motivé à épouser Regina Daniels. «Regina Daniels et mes autres femmes étaient vierges quand je me suis marié avec elles», a t-il expliqué dans une interview au lendemain de la naissance de leur premier enfant. Choquée par cette sortie médiatique, le journaliste nigérian Azuka Jebose, vivant aux Etats-Unis a exprimé sa colère.

En commentaire, il indique que Ned Nwoko venait de prouver qu’il n’aime pas Régina. Puis de demander: «Vous ne l’avez donc pas épousée parce que vous l’aimez ? Vous n’aimez pas Regina. Vous l’avez épousée ainsi que vos autres femmes parce qu’elles étaient vierges. Maintenant que Regina n’est plus vierge, combien de temps durera le mariage ? »,

Pour lui, ces déclarations prouvent que Ned est un occultiste. Il poursuit: « il est aussi, de par sa confession, un homme malade. J’espère que ses amis très respectés commenceront à prendre leurs distances. Vous avez épousé votre femme parce qu’elle était vierge ? Déclaration irresponsable et stupide… ». Comme si cela ne suffisait pas, il invite la jeune maman à mettre fin à cette mascarade semblable à une collection de filles vierges. «Fuis Regina. Fuis. Emmène ton enfant. Il vient de dire au monde qu’il ne t’aime pas. Il t’a épousée parce que tu étais une putain de vierge. Tu n’es plus vierge. Ne te laisse pas berner par sa richesse. Ton bonheur est ta richesse… C’est un vieux bâtard malade et sale».