Real Madrid : Zidane pense déjà à la Ligue des champions

En conférence de presse, ce samedi, avant le déplacement à Léganès pour le compte de la dernière journée de Liga, Zinédine Zidane a évoqué l’autre grand objectif du Real Madrid : la Ligue des champions. Le technicien français s’est prononcé sur la huitième de finale retour, face à Manchester City.

Sacré champion de Liga, jeudi, après sa victoire face à Villarreal (2-1), le Real Madrid affronte, dimanche, Léganes, pour le compte de la dernière journée du championnat. Une rencontre sans enjeu pour les Madrilènes, qui feront certainement tourner leur effectif en vue des prochaines échéances, qui attendent le club. En conférence de presse, Zinédine Zidane a analysé le match. Le technicien français compte faire, de ce duel, un test pour le choc, face à Manchester City, en Ligue des champions. « La motivation pour le match de demain est la même que pour les autres matchs. L’ADN du Real Madrid t’oblige à gagner, c’est aussi simple que ça. Demain, ce n’est qu’un match de Liga, certes, mais il faudra gagner et bien jouer« , a rappelé le technicien français, avant de se projeter sur City.

« En football, il faut de l’équilibre, et nous l’avons de plus en plus. Pour gagner des matchs et des titres, il faut un effort collectif. Et ensuite, il faut bien jouer. Il faudra mettre ces ingrédients contre City. Ce sera très difficile, mais on luttera jusqu’à la dernière seconde. On verra bien« , a ajouté Zizou. Pour rappel, le Real Madrid affronte les Citizens, le 7 août prochain, à l’Etihad stadium en demi-finale retour de la C1. A l’aller, Manchester City l’avait emporté sur le score de 2-1.