Real Madrid – Villarreal : quels onze de départ pour les deux équipes?

Le Real Madrid reçoit, ce jeudi soir (19 h GMT), Villarreal, pour le compte de la 37è journée de Liga. Une rencontre très importante pour les Madrilènes, qui seront sacrés champions en cas de victoire.

Dans l’attente d’un titre qu’il n’a plus gagné, depuis 2017, le Real Madrid peut être comblé, ce soir. Les Madrilènes affrontent, en effet, Villarreal, au stade Alfredo Di Stefano dans le cadre de la 37è journée de Liga. Avec quatre points d’avance sur leur dauphin, Barça, a deux journées de la fin de la saison, les Merengues seront sacrés champions en cas de victoire et, ce, indépendamment du match du Barça, qui défie, de son côté, Osasuna.

Pour ce match, Zidane a convoqué un groupe de 24 joueurs. Seuls, James Rodriguez et Marcelo manquent à l’appel. Face aux 5è de Liga, le technicien français devrait opter pour un 4-3-3, afin de mieux couvrir le terrain et exploiter les failles de la défense des visiteurs. Un schéma tactique, qui devrait correspondre à la vitesse et l’explosivité de Vinicius Junior.

Déjà assuré de disputer la Ligue Europa, la saison prochaine, Villarreal, de son côté, va tenter de sécuriser sa place européenne. Les sous-marins jaunes sont l’une des équipes en forme, depuis la reprise de la saison, avec six victoires lors des neuf dernières rencontres. Face à l’ogre madrilène, l’équipe de Javier Calleja pourra compter sur Gerard Moreno et le revenant, Santi Cazorla. L’attaquant espagnol a inscrit 16 buts en Liga, cette saison, tandis que Cazorla, qui est plutôt attendu en sortie de banc, ce soir, en a marqué onze et a délivré 8 passes décisives.

Voici les compos probables des deux équipes :

XI probable du Real Madrid : Courtois, Carvajal , Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema

XI probable de Villarreal : Asenjo – Moreno, Albiol, Pau, Mario – Anguissa, Trigueros, Moi Gomez, Ontiveros, Chukweze – Moreno