Real Madrid : testé au coronavirus, le verdict tombe pour Vinicius Jr

Testé à nouveau au coronavirus, après un premier test raté, Vinicius Jr a connu, cet après-midi, le résultat de son test. L’attaquant brésilien a été déclaré négatif et sera disponible pour le match, face au Deportivo Alavès.

Enfin, une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Pas sûr de compter sur deux de ses meilleurs atouts, Marcelo et Eden Hazard, incertains pour le match face à Alavès, le club madrilène peut désormais compter sur son attaquant brésilien, Vinicius Jr. Testé au coronavirus, après un premier test raté, l’ailier Merengué a de nouveau été testé. Un nouveau test qui a donné un résultat négatif comme le rapporte AS.

Avant la troisième session préparatoire pour le match face à Alavés, Vinicius a fait le test de COVID-19, à domicile. Le verdict était indéterminé, ce qui signifie qu’il n’était pas possible de savoir s’il était positif ou négatif. Le joueur a informé le club, qui a activé le protocole pour ces situations et expliqué au footballeur qu’il ne devrait pas aller à Valdebebas pour s’entraîner, qu’il devrait rester à la maison et que l’examen médical serait répété. Une fois l’examen repris et le résultat connu, l’attaquant a contacté le club pour lui annoncer la bonne et rassurante nouvelle.

Un soulagement pour Zidane qui va pouvoir inclure le joueur dans le groupe pour la réception d’Alavès, vendredi, en 35è journée de Liga. « Parfois, lors du test, cela donne une erreur et il doit être répété. Il n’y a pas de problème et la logique est qu’il soit avec nous demain« , avait confié, ce matin, Zizou lors d’une conférence de presse.