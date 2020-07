Real Madrid : « Nous ne contrôlons pas la VAR », Varane

Titulaire lors de la victoire du Real Madrid face à Alavès (2-0), en Liga, Raphael Varane a évoqué, en zone mixte, la polémique sur les penaltys accordés aux Madrilènes. Le défenseur français jugent infondées, les accusations, dont fait l’objet le club espagnol.

Tombeur du Deportivo Alavès (2-0), vendredi, en 35è journée de Liga, le Real Madrid a encore bénéficié d’un penalty, la quatrième en huit sorties et tous transformés. Une situation qui a encore attisé la polémique en Espagne où la presse ibérique, surtout catalane, dénonce régulièrement les décisions arbitrales favorables au club madrilène. Mais du côté de la Casa Blanca, on commence à se lasser de ces critiques, qui fusent de partout à chaque décision de l’arbitre, qui planche en faveur des Merengues.

Et à l’instar de Zinédine Zidane, il y a quelques jours, Raphaël Varane s’est montré lassé de ce débat, après celui obtenu dans les premières minutes de jeu contre Alavès, vendredi, pour un contact sur Ferland Mendy. « Le bruit qu’il peut y avoir à l’extérieur nous importe peu. Nous nous concentrons sur la victoire. Il y a des faits de jeu comme ça dans le football, le VAR existe et nous ne le contrôlons pas« , a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par le Mundo Deportivo. « Nous sommes concentrés sur notre objectif et il nous reste trois finales. C’était important de gagner, bien sûr, mais il est très important d’assurer le clean sheet aussi. Cela nous donne beaucoup de confiance. Nous allons continuer avec la dynamique positive que nous avons », a ajouté le défenseur français.

Avec quatre points d’avance sur son dauphin, Barça, le Real Madrid n’est plus qu’à cinq points de son 34è titre de championnat de Liga, alors qu’il reste encore trois rencontres à disputer, avant la fin du championnat.