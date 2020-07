Real Madrid-Man City, Barça-Naples : les dates de la phase finale de Ligue des champions connues

Après le tirage au sort, l’UEFA a officialisé les dates, les horaires et les lieux des rencontres, comptant pour la phase finale de la Ligue des champions.

Après plusieurs mois de trêve en raison de la pandémie du coronavirus, la Ligue des champions reprendra du service dans un mois environ. La prestigieuse compétition européenne se déroulera du 7 au 23 août prochain. Le bal s’ouvrira avec la manche retour des huitièmes de finale. Ainsi, le vendredi 7 août, on aura Juventus-OL (1-0 à l’aller pour les Lyonnais) et Manchester City-Real Madrid (2-1 à l’aller pour City). Deux huitièmes de finale retour passionnants, qui se disputeront à partir de 19h (GMT), respectivement à Turin et Manchester. Le samedi 8 août, toujours à 19h (gmt), les deux autres huitièmes de finale retour se joueront : le Barça recevra Naples au Camp Nou (2-2 à l’aller), tandis que le Bayern Munich, vainqueur 3-0 à l’aller, accueillera Chelsea dans son Allianz Arena. Tous les matches seront à huis clos.

Les quarts de finale de la compétition débuteront, le 12 août, par un PSG-Atalanta à Lisbonne au Portugal à partir de 19h (GMT). En cas de victoire face à Naples, le Barça pourrait retrouver le Bayern Munich en quart, les Bavarois étant presque surs de se qualifier après leur carton face à Chelsea en match aller des 8ès. La rencontre aurait alors lieu, le mercredi 14 août, toujours à Lisbonne.

Le calendrier complet des rencontres :

Les huitièmes de finale

Vendredi 7 août

Juventus-OL (21h) à Turin

Manchester City-Real Madrid (21h) à Manchester

Samedi 8 août

FC Barcelone-Naples (21h) à Barcelone

Bayern Munich-Chelsea (21h) à Munich

Les quarts de finale

Mercredi 12 août

Atalanta Bergame-PSG (21h) à Lisbonne (stade du Benfica)

Jeudi 13 août

RB Leipzig-Atlético Madrid (21h) à Lisbonne (stade du Sporting)

Vendredi 14 août

Naples ou FC Barcelone vs Chelsea ou Bayern Munich (21h) à Lisbonne (stade du Benfica)

Samedi 15 août

Real Madrid ou Manchester City vs Olympique Lyonnais ou Juventus (21h) à Lisbonne (stade du Sporting)

Les demi-finales

Mardi 18 août

RB Leipzig ou Atlético Madrid vs Atalanta Bergame ou PSG (21h) à Lisbonne (stade du Benfica)

Mercredi 19 août

Real Madrid ou Manchester City vs Olympique Lyonnais ou Juventus Turin / Naples ou FC Barcelone vs Chelsea ou Bayern Munich (21h) à Lisbonne (stade du Sporting)

Finale

Dimanche 23 août

Stade du Benfica à 21h