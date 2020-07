Real Madrid: les adieux touchants d’Achraf Hakimi

Achraf Hakimi a fait ses adieux au Real Madrid, par le biais de ses comptes sociaux, le club où il a été formé et avec lequel il a fait le grand saut dans le football professionnel, pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui.

Alors que son transfert à l’Inter a été officialisé, ce jeudi, Achraf Hakimi s’en est allé d’un message d’adieu au Real, sur Twitter. Après avoir dit au revoir au Borussia Dortmund, où il était prêté, depuis deux ans, le latéral droit en a fait de même avec le Real Madrid, son club formateur, qui l’a vendu à l’Inter Milan, jeudi, pour 40 millions d’euros.

«Je n’avais jamais imaginé que ce moment pourrait arriver. Ce n’est pas un au revoir, car on ne quitte jamais vraiment sa maison. Je peux m’éloigner, mais ce sera toujours le foyer, où j’ai trouvé la joie et les valeurs qui m’ont fait grandir. Le Real Madrid est ma maison, j’y ai été éduqué et choyé pour devenir la personne que je suis aujourd’hui», a écrit l’international marocain sur les réseaux sociaux.

«Au Real Madrid, on ne forme pas que des sportifs. J’ai passé la porte de Valdebebas à 6 ans, sans imaginer ce qui m’y attendait. Merci à tous et à chacun des employés du club, mes entraîneurs et tous mes partenaires (des amis pour la majeure partie) qui m’ont accompagné dans cette belle étape de ma vie. Enfin, je veux remercier tous les Madridistas qui m’ont soutenu et continueront à soutenir l’équipe en toute circonstance. Désormais, je serai l’un d’eux. Merci beaucoup au Real Madrid. Hala Madrid !», a-t-il conclu.

Dans son communiqué, le club lombard précise qu’Hakimi a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2025. Très courtisé sur le mercato, celui qui a disputé 45 matches, toutes compétitions confondues, cette saison, avec le BvB, rejoindra son nouveau club, fin août, soit à la fin de la saison 2019-2020, décalée en raison de la pandémie de Covid-19.