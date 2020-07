Real Madrid : « Le test du coronavirus de Vinicius a eu un problème »

En conférence de presse, ce matin, avant la rencontre entre le Real Madrid et Alavès, en 35è journée de Liga, Zidane a évoqué l’état de forme de ses joueurs. Le technicien français a annoncé que le test de coronavirus de Vinicius sera refait, parce que le premier test avait eu un problème.

Le Real Madrid reçoit, vendredi, au stade Alfredo di Stefano, Alavès, pour le compte de la 35è journée de Liga. Les Madrilènes n’ont plus qu’un point d’avance sur leur dauphin, Barça, qui a battu Espanyol (1-0), mercredi. La victoire face au Deportivo est donc obligatoire pour les Merengués pour reprendre leur précieux avantage au classement. En conférence de presse, ce jeudi, Zidane a analysé cette rencontre capitale, dont l’issue sera déterminante dans la course au titre. Le technicien français a évoqué l’état de forme de ses poulains qui sont prêts à aller chercher les trois points de la victoire. « Nous savons l’importance du match, mais nous allons jouer pour gagner. Nos adversaires sont difficiles en raison de leur situation et nous sommes prêts à continuer dans la course au titre », a déclaré Zizou dans des propos relayés par Besoccer.

Zidane a été interrogé sur l’isolement de Jovic, placé en quarantaine, après qu’un de ses proches amis a contracté le coronavirus : « Vous savez ce qui s’est passé. Vous avez l’information, il ne sera pas avec nous, mais il reviendra rapidement. Ce sont des choses qui arrivent. Il n’est pas heureux non plus. En tant que footballeur, il ne changera rien, c’est un très bon joueur. Nous comptons sur lui, comme toujours, et nous attendons l’année prochaine. Cette année, il a eu de petits problèmes qui l’ont empêché d’être avec nous ».

Enfin, le champion du monde 98 a évoqué l’état de santé de Vinicius, qui va reprendre le test de dépistage de covid-19, après un premier test défectueux. « Le test Covid de Vinicius a eu une anomalie et nous allons le répéter, cet après-midi. Il n’était pas positif ni négatif, et c’est pourquoi nous devons le répéter. Ces choses peuvent arriver. J’espère qu’il sera avec nous, vendredi, sans problème. Eden Hazard a une gêne, ce n’est pas une blessure. Il s’est entraîné normalement et j’espère qu’il sera avec nous pour les derniers matches de Liga, et de la Ligue des champions' », a-t-il déclaré sur le Diable Rouge, qui s’est entraîné avec le groupe, ce jeudi.