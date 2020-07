Real Madrid : la réaction de Zidane après les grimaces de Gareth Bale sur le banc lundi

Zinedine Zidane insiste sur le fait qu’il n’a «rien à redire» sur Gareth Bale, après qu’il a continué à batifoler dans les tribunes, lors de l’affrontement du Real Madrid avec Grenade, lundi soir.

La semaine dernière, l’international gallois a mis son masque sur ses yeux et a fait semblant de dormir, alors qu’il était assis sur le banc, lors de la victoire de Madrid sur Alaves. Le joueur de 30 ans, qui a un contrat de 600.000 £ par semaine à Madrid, a maintenant été laissé sur le banc pour le troisième match consécutif et n’a pas joué pour le club espagnol, lors de ses cinq derniers matchs. Et lors de la victoire (2-1) de Madrid sur Grenade, Bale plaisantait à nouveau en faisant un geste de jumelles avec un rouleau de ruban médical.

Interrogé sur Bale, après la victoire de Madrid sur Grenade, Zidane a déclaré: « Je n’ai rien à redire sur Bale, absolument rien. Nous sommes tous dans le même bateau et pensons à gagner les matchs restants pour gagner la Liga ». Madrid est sur le point de remporter le titre de la Liga, car une victoire sur Villarreal, jeudi soir, leur garantira le trophée. Mais lorsqu’on lui a demandé si son équipe était plus proche du titre, après leur neuvième victoire consécutive en championnat, Zidane a répondu: «Non, il reste deux matchs. Nous avons un match à domicile maintenant, qui est très difficile contre un adversaire qui joue bien. »