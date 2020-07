Real Madrid : « j’ai sûrement connu la pire saison de ma carrière », Eden Hazard

Même si le Real Madrid a remporté la Liga et est devenu champion de la ligue espagnole pour la 34e fois, l’ailier blancos, Eden Hazard, n’a pas connu sa saison la plus stellaire. Hazard a parlé de ses expériences avec FranceInfo.

« Cette saison, nous avons remporté le titre. Nous l’avons fait en groupe collectif. Mais au niveau individuel, j’ai sûrement connu la pire saison de ma carrière », a indiqué l’attaquant belge du réal Madrid. « Ce fut une saison étrange, avec tout ce qui s’est passé. Notre parcours est déjà très bon, mais je pense que nous pouvons être encore meilleurs si nous nous qualifions pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions », a ajouté Hazard.

Après sa saison, Hazard a abordé une question relative à son entraîneur Zidane. « Nous connaissons tous Zidane en tant que joueur, et il était le meilleur. En tant que manager, nous n’avons même plus besoin de le décrire. Il a montré, en quelques années, qu’il est l’un des meilleurs managers. Il est une personne simple qui sait quoi dire au bon moment. Il fait confiance à ses joueurs et ses joueurs lui font confiance. «