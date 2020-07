Real Madrid : « Benzema mérite un Ballon d’Or »

Aux anges, après le sacre du Real Madrid en Liga, Florentino Pérez a souligné le grand jeu, joué par Karim Benzema tout au long de la saison. Le président madrilène estime que l’attaquant français mérite le Ballon d’or de l’année.

Le Real Madrid a décroché, jeudi soir, son 34è titre en Liga en battant Villarreal (2-1) au stade Alfredo Di Stéfano. Auteur d’un grand match, Karim Benzema a signé les deux buts madrilènes. Le Français, très en forme, cette saison, a été l’un des grands artisans de ce sacre mérité. Meilleur buteur du Real, l’ancien lyonnais a, à son actif, 21 buts, et ne se trouve qu’à deux unités de Messi, au classement des meilleurs buteurs.

Florentino Perez, président du Real Madrid, a encensé son joueur à la fin de la célébration du titre, dans une interview, pour la chaîne officielle du club espagnol. Le dirigeant madrilène souhaite voir le Français gagner le Ballon d’or. « Karim Benzema devrait être Ballon d’or. Personnellement, je n’ai vu aucun meilleur joueur que lui cette année, et l’année d’avant, et l’année antérieure« , a assuré le président du club du Real Madrid sur le joueur français. « Il a été le joueur le plus critiqué du monde, mais c’est le meilleur du monde. Footballistiquement, c’est un avant-centre qui ressemble plus à Zinedine Zidane qu’à Ronaldo« , a ajouté Florentino Perez.