Real Madrid-Alavès: les compositions probables des deux équipes

Leader de Liga avec un petit point d’avance sur son dauphin, Barça, le Real Madrid reçoit, vendredi, le Deportivo Alavès au stade Alfredo di Stefano en 35è journée de Liga. Une rencontre où la victoire permettra aux Madrilènes de reprendre leurs quatre points d’avance au classement.

Avec un point d’avance sur le Barça qui a disposé de l’Espanyol (1-0), mercredi, le Real Madrid a l’occasion de se rapprocher un peu plus du titre de champion d’Espagne. Les Madrilènes affrontent, vendredi, le Deportivo Alavès pour le compte de la 35è journée de Liga. En cas de victoire, la Casa Blanca reprendra ses quatre points d’avance sur le Barça, son dauphin dans la course au sacre.

Pour ce match, Zinedine Zidane composera sans plusieurs de ses cadres. Privé de Sergio Ramos et de Dani Carvajal (suspendus pour accumulation de carton) et de Nacho (blessé), le technicien français pourrait lancer le jeune Javi Hernandez en défense centrale en soutien de Varane qui revient de blessure. Le Latéral français Florent Mendy serait repositionné sur la droite en remplacement de Marcelo (écarté de l’effectif) et Militao sur la gauche.

En milieu de terrain, Modric assurerait l’intérim d’Eden Hazard, qui pourrait faire son entrée en seconde période. Le Croate serait suppléé par Casemiro et Toni Kroos. Testé négatif au coronavirus ce jeudi matin, Vinicius débutera la rencontre sur le banc. Le Brésilien sera remplacé en attaque par Marco Asensio qui retrouve peu à peu ses automatismes après de longues mois passés à l’infirmerie.

Positionné à la 16e place, les joueurs d’Alaves sont presque assurés de se maintenir en première division. Les Glorioso, comptent six points d’avance sur le premier relégable Majorque. Un résultat autre qu’une défaite face aux Madrilènes serait une véritable performance pour la formation espagnole.

Les compositions probables

Real Madrid : Courtois – Javi Hernandez, Varane, Militao, Mendy – Casemiro, Modric, Kroos – Rodrygo, Benzema, Asensio

Alaves : Jimenez – Aguirregabiria, Laguardia, Magallan, Antonito – Fejsa, Pina, Mendez, Camarasa, Burke – Perez