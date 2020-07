RDC – Covid-19: Félix Thisekedi annonce la fin de l’état d’urgence et la reprise des activités

À partir de ce 22 juillet, les différentes activités vont reprendre normalement en République démocratique du Congo. C’est l’annonce faite par le président Félix Tshisekedi ce mardi 21 juillet dans une communication diffusée à la RTNC.

Depuis le 24 mars 2020, les activités ont été suspendues en République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Depuis le début de cette pandémie dans le pays, l’État d’urgence a été prorogé six fois. La dernière prorogation a expiré ce mardi à minuit. Les frontières devraient rouvrir le 15 août.

« A partir de ce 22 juillet 2020, la reprise des activités commerciales : magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, … la reprise des rassemblements, réunions et célébrations, la reprise des transports en commun. A partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par des classes et promotions terminales », a annoncé le chef d’Etat congolais, Félix Tshisekedi, qui a échelonné cette reprise des activités. « A partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l’ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle », a précisé Félix Tshisekedi.

La RDC (quelque 80 millions d’habitants) a connu une baisse du nombre de nouveaux cas signalés au cours des deux dernières semaines. Le pays a jusqu’à présent signalé 8 543 cas de coronavirus et 196 décès. Le virus s’est propagé dans 14 des 26 provinces depuis le 10 mars, date à laquelle les premiers cas ont été signalés. Le président a déclaré que les mesures de sécurité telles que la distanciation sociale et le port de masques en public se poursuivront.