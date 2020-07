Raffaella Fico : « Il est beaucoup plus doux que Cristiano Ronaldo » au lit

Compagne de plusieurs grandes stars du ballon rond, Raffaella Fico a confié sa vie de couple avec ces grandes célébrités, dont la vie privée ne se dévoile qu’à contre-goutte. La showgirl italienne a livré pour la Radio 1 Rai, une comparaison très intéressante entre la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, et l’enfant terrible de l’Italie, Mario Balotelli.

Contrairement aux clichés qu’ils affichent sur le terrain et dans les coulisses, les footballeurs sont, pour la plupart, des êtres très sensibles, voire de grands amoureux. L’exemple le plus atypique est le fantasque attaquant italien, Mario Balloteli. Connu pour ses frasques et ses crises de colère sans fondement, l’ancien avant-centre de Manchester City reste avant tout un homme « très doux » et un bon père de famille. Et ça, c’est son ancienne compagne, Raffaella Fico, qui le certifie.

Sur les ondes de Radio 1 Rai, la mannequin italienne a révélé comment était le natif de Palerme, lorsqu’il était en couple. La jeune femme de 31 ans a eu une relation amoureuse avec l’attaquant italien et, ensemble, ils ont eu une fille, Pia. Mais leur idylle n’a pas été plus longue que cela. Avant d’être avec Balotelli, Raffaella Fico a partagé sa vie avec Cristiano Ronaldo. Elle n’a pu s’empêcher de comparer les deux hommes : « Mario est une bonne personne, il est bon. Ce que vous voyez à l’extérieur ne correspond pas à ce qu’il est réellement dans le privé. C’est très clairement une personne irritable, qui se laisse parfois emporter par les situations. Mais il est plus doux que Cristiano Ronaldo« .

Aujourd’hui de simples amis, Raffaella n’envisage pas de retisser les liens avec le footballeur, bien que leur fille leur rappellera toujours ce qu’ils ont partagé ensemble. Pour l’actrice transalpine, sa relation actuelle avec Balotelli lui convient parfaitement. « Avec Mario, nous avions tous les deux tort. Aujourd’hui, nous avons une belle relation, sereine, peut-être meilleure que lorsque nous étions ensemble. Je ne pense pas que nous pourrions nous fiancer à nouveau. C’est mieux maintenant, en tant qu’amis« , a-t-elle poursuivi.