« Quand Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juventus, j’étais mort de rire »

C’est devenu une tradition au sein des équipes de football : les nouveaux arrivants doivent s’acquitter d’un bizutage, qui prend souvent la forme d’une chanson entonnée devant l’ensemble de l’effectif et du staff.

Même les plus grands ne peuvent y couper, et Cristiano Ronaldo lui-même a dû pousser la chansonnette en débarquant à Turin. Un souvenir mémorable pour Medhi Benatia, qui l’a raconté lors d’une entrevue accordée à la chaîne YouTube SAM FOOTX. « À la Juve, j’ai des dossiers sur un peu tout le monde. Cristiano, quand il est arrivé, mort de rire« , se remémore le défenseur central.

Et de poursuivre : « Les gens se demandaient ‘mais tu crois qu’il va chanter ?’ Et nous, on disait ‘mais bien sûr qu’il va chanter, tout le monde chante !’ Il a chanté une chanson comme ça, en portugais, c’était marrant », a-t-il finalement conclu.

À défaut du Ballon d’or, CR7 arrachera peut-être un disque d’or en jouant à la Juve.