PSG : Juninho attaque violemment Neymar

Connu pour son franc parler, Juninho ne prend pas de gants quand il s’agit de donner son avis sur les sujets relatifs au foot. Dans le cadre d’un entretien accordé au média britannique The Guardian, Juninho a été amené à se prononcer sur le thème de l’argent dans le monde du football.

Une question problématique selon le dirigeant lyonnais, qui estime que de nombreux joueurs attachent plus d’importance à leurs émoluments qu’à leur club. Afin d’illustrer ses propos, le Brésilien s’en est violemment pris à son compatriote Neymar. « Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l’argent. On m’a appris à aller vers qui me paierait le plus. C’est la voie brésilienne« , a-t-il expliqué, fataliste.

Avant de s’appuyer sur l’exemple de Neymar. « Il est venu au PSG juste à cause de l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C’est un échange. Neymar doit donner tout ce qu’il peut sur le terrain, pour faire preuve d’un dévouement total, de responsabilité et de leadership« , a-t-il asséné.

Et de conclure : « Le problème est que l’ordre établi au Brésil, c’est une culture d’avidité. On veut toujours plus d’argent. C’est ce qu’on apprend et ce que nous avons appris« .