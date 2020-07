PSG-Atalanta : la réaction de Tuchel et de Nasser Al-Khelaïfi

Les dirigeants parisiens ont réagi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, qui a vu le PSG hériter de l’Atalanta Bergame. Une affiche « intéressante », mais « compliquée », selon Thomas Tuchel et Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG connait désormais son adversaire en quart de finale de la Ligue des champions. Le club parisien croisera les crampons avec les Italiens d’Atalanta Bergame en match unique, conformément au nouveau format de la C1. En cas de victoire, les champions de France défieront, en demi-finale, le vainqueur de la rencontre entre l’Atletico Madrid et Leipzig. Sur le site du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a réagi à ce tirage au sort : « Nous aurons une confrontation très intéressante avec cette équipe de l’Atalanta Bergame. C’est un adversaire qu’on respectera, comme nous le faisons toujours, et qui confirme cette année sa présence parmi les meilleures équipes italiennes du moment« .

Le président parisien a manifesté son impatience d’assister à cette rencontre, qui sera sans doute très alléchante. « Nous avons hâte de retrouver le parfum si particulier de cette compétition. Même si le format de la Ligue des champions sera inédit, même si malheureusement nos supporteurs ne pourront pas nous accompagner à Lisbonne, je sais qu’on pourra compter sur l’extraordinaire soutien de tous nos fans, qu’ils se trouvent à Paris, en France ou partout dans le monde. Je sens déjà leur impatience, leur envie de partager à nouveau des émotions très fortes avec leur PSG« .

L’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, a lui aussi réagi au micro de PSG TV et il a souligné le beau football pratiqué par la « Dea » : « C’est compliqué, car toutes les équipes qualifiées sont de qualité. Elle a absolument mérité d’être en quart de finale et c’est une équipe spectaculaire et très spéciale. C’est une équipe italienne, mais ils attaquent beaucoup et marquent énormément de buts. C’est une équipe très offensive donc on doit être préparés. On devra jouer de façon très attentive. Ils sont en quarts de finale et ils sont là pour gagner« .