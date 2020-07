Première application de la loi sur la sécurité de Hong Kong par la police

Après l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, votée par le parlement chinois, mardi, la première manifestation, qui a eu lieu, le lendemain, a été immédiatement réprimée par la police.

La police de Hong Kong a appliqué, pour la première fois, les dispositions de la loi sur la sécurité de Hong Kong, mercredi, en dispersant une manifestation et procédant à leurs premières arrestations, en vertu de celle-ci, avertissant d’une sanction pour avoir préconisé la sécession ou la subversion. Pékin a dévoilé, mardi, les détails de la loi tant attendue, après des semaines d’incertitude, poussant la ville la plus libre de Chine et l’un des pôles financiers les plus brillants du monde sur une voie plus autoritaire.

Alors que des milliers de manifestants se rassemblaient dans le centre-ville pour un rassemblement annuel, marquant l’anniversaire du transfert de l’ancienne colonie britannique à la Chine, en 1997, la police anti-émeute a utilisé du gaz poivré pour effectuer des arrestations, tandis que les magasins et une station de métro fermaient. Des foules, débordant dans les rues, ont scandé «résister jusqu’au bout» et «l’indépendance de Hong Kong», rapporte Reuters. La police a tiré avec des canons à eau pour les chasser et a déclaré, plus tard, qu’ils avaient procédé à 30 arrestations pour rassemblement illégal, obstruction, possession d’armes et violation de la nouvelle loi.

La nouvelle loi

Plus tôt, la police a cité la loi pour la première fois en confrontant des manifestants. « Vous affichez des drapeaux ou des banderoles / scandez des slogans / ou vous conduisez avec une intention, telle que la sécession ou la subversion, ce qui peut constituer des infractions à la … loi sur la sécurité nationale », a déclaré la police, citée par Reuters, dans un message affiché sur une bannière violette, citée par Reuters. La loi punira les crimes de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères, pouvant aller jusqu’à la prison à vie et a officiellement créé, pour la première fois, des agences de sécurité continentale à Hong Kong, avec des pouvoirs au-delà des lois de la ville.

L’année dernière, le parlement chinois a adopté la loi, en réponse à des mois de protestations pro-démocratie, déclenchées par la crainte que Pékin étouffe les libertés de la ville, garanties par une formule «un pays, deux systèmes», convenue lors du retour à la domination chinoise. Les autorités de Pékin et de Hong Kong ont déclaré, à plusieurs reprises, que la législation s’adressait à quelques «fauteurs de troubles» et n’affecterait pas les droits et libertés, ni les intérêts des investisseurs. Mais les critiques craignent que cela n’écrase les libertés, qui sont considérées comme la clé du succès de Hong Kong, en tant que centre financier.