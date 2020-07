Pré-saison 2020-2021 L2: Youssouf Assogba et Charbel Gomez débutent en pro (Amiens)

L’équipe professionnelle d’Amiens reléguée en Ligue 2 a perdu ce vendredi 24 juillet 2020, son premier match de préparation. Face à une équipe de Boulogne-sur-Mer (National) motivée, les Amiénois ont perdu 2-0. Deux jeunes Béninois, Assogba et Gomez, ont effectué leurs premiers pas en pro.

Les jeunes internationaux béninois, Youssouf Assogba dépanneur sur le côté droit des Écureuils, depuis cinq matches, et Charbel Gomez sur la porte de la sélection des « Ecu », ont ainsi goûté au début du professionnalisme avec Amiens SC (Pro en Ligue 2 ). Si le latéral a été titulaire, l’ailier est entré en cours de jeu. Les deux Écureuils, une saison plus tôt, étaient avec l’équipe U19 et Réserve.

A en croire Courrier Picard, » l’équipe est appelée à beaucoup évoluer, notamment sur le plan défensif, où un gros chantier et plusieurs recrues attendent l’entraîneur Luka Elsner. Le latéral gauche écossais, Calvin Miller, était mis à l’essai alors que les joueurs, négociant leur départ (Guirassy, Monconduit) ou déjà libérés (Aleesami, Dibassy), n’étaient pas alignés. »

En stage au Touquet depuis lundi après-midi, les Amiénois ont une série de matchs, avant le début de saison prévu pour le 22 août.

Le 11 de départ

Thuram, Assogba, Monzango, Gassama, Milnet, Traoré, Bianchini, Ghoddos, Akolo, Gomis, Otero.

Les joueurs remplaçants

Coudert (G), Eneme Ella, Blin, Sy, S. Sy, Xantippe, Papeau, Ciss, Gomez, Khalid, Tokpa.

Crédit Photo : Amiens SC