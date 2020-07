Pour Christophe Dugarry, Lionel Messi n’est qu’un « gamin à moitié autiste »

Mercredi 1er juillet, Christophe Dugarry a dérapé, après avoir traité Messi d’« un gamin à moitié autiste », lors de son émission « Team Duga » sur RMC.

Dans son émission Team Duga, mercredi soir, sur RMC, Christophe Dugarry a utilisé des mots forts, et assez peu contrôlés pour décrire la situation compliquée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone.

Appelé à commenter la situation délicate de l’attaquant français à Barcelone, où il est réduit à un rôle de remplaçant, depuis deux matches, le champion du monde 98 a expliqué que le problème venait de la relation inexistante sur le terrain entre « Grizou » et Messi. « Il a qu’à lui mettre une tarte dans la gueule s’il a un problème. ça fait un an qu’on dit qu’il y a un problème avec Messi », a déclaré Christophe Dugarry .

Et pour décrire le sextuple Ballon d’Or, Christophe Dugarry a employé des mots, qui ont choqué les auditeurs et les suiveurs de l’émission sur les réseaux. « Il a peur de quoi, d’un gamin qui fait 1,50 m et qui est à moitié autiste ? Il n’a qu’à montrer ses « cojones » au bout d’un moment. Il a qu’à lui mettre une tarte dans la gueule s’il a un problème, ça fait un an qu’on dit qu’il y a un problème avec Messi « , a attaqué, d’un ton très énervé, le consultant de RMC, qui n’a pas réussi à être calmé par ses collègues autour du plateau.