Polémique sur l’album « Héritage » de Yodé et Siro : la réaction de Bilé Didier

A peine sorti, l’album « Héritage » du groupe zouglou « Yodé et Siro » fait déjà des vagues en Côte d’Ivoire. Si certains félicitent le duo ivoirien pour leur courage, d’autres les condamnent pour avoir pris position dans la course à la prochaine élection présidentielle. Muet jusque-là, Bilé Didier s’est aussi prononcé sur l’album, notamment le titre « On dit quoi ?» qui fait grands bruits en ce moment.

Composé de plusieurs morceaux très inintéressants, l’album « Héritage » du célèbre duo zuglou « Yodé et Siro » est considéré comme un petit chef-d’oeuvre par plusieurs observateurs de la musique ivoirienne. Avec son titre phare « On dit quoi? », qui a attaqué les tares de la politique ivoirienne, le « nouveau bébé », dont la gestation aura duré 12 ans, cartonne déjà dans les bacs. Cependant, cela ne fait pas l’unanimité au sein surtout de la classe politique. Certains, les plus radicaux, vont jusqu’à menacer les deux artistes pour avoir égratigner le régime en place.

Face aux polémiques et les commentaires suscités par l’album, Bilé Didier s’est prononcé sur le sujet. Jusque-là silencieux, le vieux Parent du Campus est sorti de son mutisme pour soutenir ses jeunes frères Zougloumans « Je suis heureux, je valide, je ne peux que dire «WAHOU», parce que cette œuvre musicale redonne vie au Zouglou, qui reste et demeure la voix des sans voix », soutient l’auteur du titre à succès «Gboglokoffi» sur Viberadio.ci.

Pour ce qui est du titre à polémique « On dit quoi? », le Vieux Briscard Zouglou a sifflé la fin de la récréation. « Ecoutez, le Zouglou s’évertue à toujours traduire la réalité. Ils n’ont que exprimer le ressenti du public. Yodé et Siro ne s’attaquent à personne, ils parlent d’une situation, et c’est ça l’essence même du Zouglou. Félicitation à eux, et encore merci pour le Zouglou », a dit l’ex-étudiant de la cité «U»: «Kwazulu Natal» de Yop..