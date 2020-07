Plus de penalties au Real Madrid : Diego Simeone donne les raisons

Le sulfureux entraîneur de l’Atlético Madrid a donné son opinion, quant aux penalties sifflés en faveur du Real Madrid. Ceci, après les allégations de favoritisme, via les « pénos », dans lequel le nom du défenseur barcelonais, Gerard Pique, est cité.

A en croire El Cholo (surnom de Simeone), le Real Madrid a plus de penalties, parce qu’il attaque souvent. « C’est plus juste, s’ils vous donnent plus de penalties, c’est parce que vous êtes plus dans la zone de l’adversaire.« , a déclaré Simeone.

Le patron des Colchoneros, lors d’une conférence de presse, a fait savoir que « La VAR expose tout. ‘Plus tôt’, nous n’avions pas la possibilité de voir certaines choses que nous voyons maintenant. Les arbitres sont aussi des gens qui peuvent se tromper. Dans la vitesse du jeu, il est difficile de voir ce qui se passe, mais maintenant un autre arbitre le voit avec calme à la télévision… Cela peut vous pénaliser ou vous aider, mais maintenant nous savons tous s’il y a hors-jeu, si c’est un penalty … nous sommes tous plus exposés. », a-t-il alerté.

Inédit de voir le coach de l’ATM dans un rôle de défenseur de l’autre club rival espagnol de la capitale. Alors, que pensez-vous de ces explications de Diego Simeone ?