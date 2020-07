Plus de 350 éléphants meurent mystérieusement au Botswana

Plus de 350 éléphants sont morts dans le pays sud-africain du Botswana, depuis mai, laissant les écologistes perplexes, a rapporté, mercredi, la BBC. Le Botswana abrite un tiers de la population d’éléphants du continent.

Selon un rapport, Scroll, expert d’un organisme de bienfaisance, basé au Royaume-Uni, appelé National Park Rescue, a déclaré, à la BBC, que ses collègues du Botswana avaient repéré des carcasses d’éléphants pour la première fois dans la région du delta de l’Okavango, en mai, pendant qu’ils étaient en vol. « Ils en ont repéré 169 dans un vol de trois heures », a déclaré le Dr Niall McCann au média. McCann a ajouté que de nouvelles enquêtes ont révélé de nombreux décès d’éléphants, portant le total à plus de 350. Le gouvernement du Botswana a été alerté sur des carcasses d’éléphants, en mai. Ils avaient exclu le braconnage comme cause des décès, affirmant que les défenses n’avaient pas été enlevées. McCann a également souligné que d’autres animaux seraient morts, si les braconniers avaient utilisé du cyanure.

McCann a exclu l’empoisonnement, mais a déclaré que la façon dont les animaux tombaient morts et leur comportement, avant de mourir, indiquaient une condition neurologique. Les éléphants ont été vus tomber sur leurs visages, tandis que d’autres ont été vus marchant en rond, indique Scroll. Un responsable du Département de la faune et des parcs nationaux du Botswana a déclaré, au Guardian, que 280 décès d’éléphants avaient été confirmés par le gouvernement.

« Nous avons envoyé des échantillons pour des tests et nous attendons les résultats au cours des deux prochaines semaines », a-t-il déclaré au journal. «Les restrictions de Covid-19 n’ont pas aidé au transport d’échantillons dans la région et dans le monde. Nous commençons maintenant à en émerger et c’est pourquoi nous sommes désormais en mesure d’envoyer les échantillons à d’autres laboratoires. »