PES 2021: Lionel Messi annonce la mise à jour en vidéo

Les amateurs du célèbre jeu de football Pro Evolution Soccer (PES), peuvent se sentir un peu frustrés. La version 2021 du jeu vidéo ne verra pas le jour, mais une sorte de mise à jour de la version antérieur.

L’éditeur japonais préfère se concentrer sur PES 2022 , espérée à la fin de l’été 2021, et joue la carte de la continuité. Une saison de transition, qui sera toujours facturée entre 29,99 et 34,99 euros, selon l’édition choisie (standard ou aux couleurs de l’un des clubs partenaires). Un trailer vient d’être partagé dans lequel apparaît le Français, Antoine Griezmann, grand amateur de Pro Evolution Soccer, Paul Pogba ou Alexandre Lacazette.

Cristiano Ronaldo et surtout Lionel Messi, égérie de la simulation, auront une page entière sur l’opus, destinée à une reproduction virtuelle de leurs exploits. La mise à jour de la saison eFootball PES 2021 sera publiée le 15 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Steam).