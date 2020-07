Personnalité la plus influente sur Instagram : Kylie Jenner détrônée, qui la remplace ?

Depuis quelques jours, circule un peu partout que Kylie Jenner, la plus jeune du clan Kardashian-Jenner, n’est plus l’influenceuse d’Instagram. Elle a été détrônée par une star américaine, selon le classement des « Personnalités riches d’Instagram », publié par Hopper HQ.

A en croire Hopper HQ, Kylie Jenner vient d’être délogée par Dwayne « The Rock » Johnson. En effet, c’est la perte d’une partie de la notoriété de la jeune dame qui a permis à l’acteur américain de prendre la première place de l’influenceur sur le réseau social. Kylie Jenner, qui empochait jusqu’à 986.000 dollars, soit environ 872.000 euros, par publication sur Instagram, est en baisse de 22%, par rapport à l’année 2019, selon 20 minutes. Or, au même moment, le catcheur professionnel américain peut récupérer jusqu’à un million de dollars pour un seul post.

Il faut aussi noter que, sur le plan de followers aussi, la benjamine du clan Kardashian-Jenner a de soucis à se faire. Bien qu’elle poste de généreux et magnifiques clichés, la jeune femme s’est retrouvée en 4ème position, avec un total de 181 millions d’abonnés. Ariana Grande (191 millions) et Dwayne Johnson (187 millions) devancent également Kylie Jenner. Cette dernière pourrait encore chuter d’une place, et pour cause, Selena Gomez n’a besoin « que » d’un million d’abonnés pour lui chiper la quatrième place. Cependant, depuis l’annonce du classement, Kylie Jenner a déjà gagné trois millions d’abonnés en plus. De quoi respirer, et continuer à monnayer, à prix d’or, ses publications.