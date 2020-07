Ouverture des frontières de l’Union européenne: l’Allemagne exclut 3 pays africains

Les États membres de l’Union européenne ont dévoilé la liste des 15 pays, dont les ressortissants sont autorisés à voyager sur leur sol, depuis ce mercredi 1er juillet 2020. Mais des pays africains (Maroc, Tunisie, Algérie et Rwanda), faisant partie de cette liste, se sont heurtés à une intransigeance germanique.

Les gouvernements européens ont acté, 30 juin 2020, une liste restreinte d’une quinzaine de pays, dont les ressortissants sont autorisés à voyager dans l’Union européenne et l’espace Schengen, à partir de ce mercredi 1er juillet. Seulement 4 pays africains se sont retrouvés sur cette liste (Maroc, Tunisie, Algérie et Rwanda). En revanche, l’ouverture des frontières de l’Allemagne ne concerne aucunement l’Algérie, le Maroc et le Rwanda.

Élaborée par les ambassadeurs des pays de l’Union européenne, ce 27 juin, objet de difficiles tractations, la liste des visiteurs admis dans l’Union européenne et l’espace Schengen compte l’Algérie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l’Uruguay. Elle inclut également la Chine, mais uniquement à condition qu’elle admet, sur son sol, les visiteurs venant de l’UE, ce qui n’est actuellement le cas que de façon limitée.

Cette liste a été votée à la majorité qualifiée, ce mardi 30 juin.

Sont en revanche exclus de cette liste, qui a vocation à être actualisée toutes les deux semaines, les Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 129 544 décès, pour plus de 2,6 millions de cas répertoriés, selon l’Université Johns Hopkins. N’y figurent pas non plus le Brésil, la Russie, l’Inde, la Turquie et Israël, notamment. Bien qu’ayant quitté l’Union européenne, le 31 janvier, le Royaume-Uni est considéré comme un pays membre jusqu’à la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020.