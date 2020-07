Au pouvoir depuis 1986, le président ougandais, Yoweri Museveni, a introduit sa candidature pour la présidentielle de 2021, a-t-on appris de VOA Afrique.

Âgé de 76 ans, l’actuel chef d’Etat de l’Ouganda, Yoweri Museveni, va se représenter à la prochaine élection présidentielle prévue pour 2021. Selon les informations confirmées par Rogers Mulindwa, porte-parole du Mouvement de résistance nationale (NRM), le parti au pouvoir en Ouganda, Yoweri Museveni va représenter le parti en 2021.

Il a introduit sa candidature pour briguer un nouveau mandat. En 2021, il sera probablement face au député Bobi Wine, 38 ans, rendu célèbre par sa musique. Ce dernier est pressenti candidat de l’opposition. Pour l’heure, aucune date n’est fixée pour la présidentielle de l’année prochaine.

Au pouvoir depuis 1986

L’un des plus anciens dirigeants au pouvoir dans le monde, Yoweri Museveni dirige l’Ouganda depuis 1986. Sa gestion est souvent critiquée par l’opposition et des organisations internationales qui l’accusent de violation des droits de l’Homme. En 2017, l’organisation de défense des droits de l’Homme, Human Rights Watch (HRW), avait dénoncé des actes de tortures. Il en est de même pour l’archevêque de Kampala, Mgr Cyprian Kizito Lwanga, qui a dénoncé, en 2018, les excès et violations de droits du régime de Yoweri Museveni.