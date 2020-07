Officiel : Tanguy Kouassi débarque au Bayern Munich

Le Bayern Munich a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Tanguy Kouassi. Le Français s’engage avec les Bavarois jusqu’en 2024.

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Tanguy Kouassi est désormais un joueur du Bayern Munich. Le jeune joueur français a paraphé un bail de quatre ans avec les champions d’Allemagne. Formé au PSG, le neo-Bavarois est donc lié aux champions d’Allemagne, jusqu’en 2024. « Je suis très heureux de pouvoir jouer pour le Bayern. C’est un grand club historique. J’espère vraiment que je vais m’imposer ici et avoir de nombreuses trophées. Je vais travailler dur pour ça », a commenté Tanguy Kouassi, après sa signature. « Nous sommes très heureux d’avoir recruté Tanguy Kouassi. A nos yeux, il s’agit de l’un des plus grands talents d’Europe. Son meilleur poste est défenseur central, mais il peut jouer à plusieurs postes. Nous sommes persuadés qu’il aura une grande carrière avec nous et qu’il s’agit d’une grande recrue », s’est, lui, félicité Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern. Avec le PSG, Tanguy Kouassi a marqué 3 buts en 13 apparitions.