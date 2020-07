Nigéria : Wizkid fête ses 30 ans

L’artiste nigérian, Wizkid, célèbre un très heureux événement. Le chanteur fête, ce 16 juillet, ses 30 ans.

Né le 16 juillet 1990 à Surulere, Wizkid fête, ce jour, ses 30 ans. La star nigériane, de son vrai nom, Ayodeji Ibrahim Balogu, fait incontestablement partie des grandes voix de la musique africaine. Révélé au monde, en 2010, après la sortie du tube à succès «Holla at Your Boy» de son premier album studio Superstar (2011), l’artiste ne cesse, depuis, d’impressionner, tant au plan national qu’à l’international. En 2016, Wizkid a obtenu une reconnaissance internationale, après sa collaboration avec Drake sur le hit mondial «One Dance», qui a atteint le numéro 1 dans 15 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie.

Très actif sur les réseaux sociaux, l’artiste a été félicité par ses millions de followers, qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire, en ce jour, certainement béni pour la « star boy ».