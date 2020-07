Nigéria: un inspecteur de police et 5 autres enlevés au nord-est du pays

Des hommes armés non identifiés ont enlevé dans la nuit du jeudi au vendredi 24 juillet 2020, six (06) personnes à Koma, communauté rurale de l’État d’Adamawa.

L’inspecteur de police Yakubu, l’honorable Bulus Geoffrey (le conseiller du quartier Koma), Hammanjida Hammanjalo, Hajiya Amina et deux épouses de Mallam Hassan, un célèbre chasseur, sont les six personnes enlevées par les hommes armés qui ont fait irruption à Koma, un village de l’Etat d’Adamawa situé au nord-est du Nigéria. Selon nos recoupements d’informations, les six personnes ont été enlevées dans leurs différentes maisons l’une après l’autre lors d’un raid nocturne des assaillants.

Avant de repartir, les assaillants ont criblé de balles un habitant qui apparaîtrait comme une menace pour la réussite de leur opération. « Ces méchants ont calmement mis en œuvre leur intention perverse et sont partis, aussi librement qu’ils sont venus », a déclaré une source citée par The Nation.

Les chasseurs et les policiers sont devenus des cibles prioritaires des assaillants dans l’Etat d’Adamawa depuis que les chasseurs ont délibérément collaboré avec la police dans la lutte contre les ravisseurs dans cet Etat. La police et les chasseurs locaux sont actuellement sur les traces des ravisseurs.