Nigéria : un incendie ravage le World Trade Center

Au Nigéria, un incendie, d’origine inconnue, a ravagé, lundi, une bonne partie du bâtiment du World Trade Center, situé Abuja, la capitale fédérale, rapporte Politics Nigeria.

Selon un rapport du média local « Politics Nigeria », le feu a commencé du haut du gratte-ciel et s’est propagé à d’autres parties du bâtiment. Le « Centre », qui est le plus haut bâtiment résidentiel du Nigeria, est en fait un complexe de huit bâtiments en construction dans le quartier central des affaires de FCT. Sept gratte-ciel sont prévus sur le site, dont deux ont déjà été complétés, les autres étant en construction ou à différents stades de développement.

Le complexe est financé par des institutions financières privées, ainsi que des investisseurs privés, pour un coût d’environ 200 milliards de livres sterling. Il est développé par First Intercontinental Properties Limited, une filiale de The Churchgate Group, une société immobilière nigériane. Le WTC Abuja, une fois achevé, sera le plus grand développement à usage mixte de la sous-région ouest-africaine.