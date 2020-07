Nigeria: reprise des vols intérieurs annoncée pour le 8 juillet

Les vols intérieurs reprendront au Nigéria à partir du mercredi prochain, a annoncé, sur Twitter, le ministre de l’Aviation. Il s’agit d’un assouplissement des restrictions, instaurées pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

« Je suis heureux d’annoncer que les aéroports d’Abuja et de Lagos reprendront leurs activités intérieures, le 8 juillet 2020« , a déclaré Hadi Sirika, en référence aux aéroports qui desservent la capitale et le centre économique du pays. L’autorité aéroportuaire a également précisé que les aéroports de Kano (nord) et de Port- Harcourt (sud), notamment, rouvriraient les 11 et 15 juillet.

Cependant, les vols internationaux resteraient interdits jusqu’à nouvel ordre. Le Nigeria avait fermé son espace aérien, en mars, dans le but de contenir la propagation du nouveau coronavirus, qui a contaminé, jusqu’à présent, 26.484 personnes et causé 603 décès dans le pays. A ce jour, le pays est le plus touché par la pandémie en Afrique de l’ouest.