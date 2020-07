Nigeria: quinze fermiers tués par des hommes armés dans le nord-est

15 fermiers ont été tués, lundi, par des hommes armés dans l’Etat nigérian de Katsina, a annoncé la police nigériane.

Venus nombreux à motos, des hommes armés ont ouvert le feu sur les villageois, à Yargamji, à 25 kilomètres de la capitale de l’Etat de Katsina. Selon la police locale, 15 corps ont été retrouvés dans le village, après l’attaque. Des forces de l’ordre ont été dépêchées pour venir en aide aux fermiers, a affirmé le porte-parole.

A LIRE AUSSI: Piraterie: cinq marins chinois enlevés au large du Nigeria

Le mois dernier, des bandits ont tué 57 personnes, lors de raids contre plusieurs villages dans cet Etat, dont est issu le président, Muhammadu Buhari. Au Nigeria, les groupes armés et les gangs se sont multipliés et les attaques non revendiquées sont souvent imputées aux camps, selon leur zone d’intervention.