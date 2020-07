Nigéria : face à Boko Haram des centaines de soldats démissionnent de l’armée

Des centaines de soldats nigérians luttant contre Boko Haram dans le nord du pays, se désengagent des forces armées, selon une note qu’ils ont adressée au chef d’état-major de l’armée du pays, Tukur Buratai, rapporte Sahara Reporter.

Environ 356 soldats des forces armées du Nigéria ont décidé de rendre l‘uniforme et de se retirer volontairement de l’armée pour « perte d’intérêt ». Dans leur lettre, les soldats ont indiqué que leur moral était bas et donc qu’ils ne peuvent plus continuer le combat.

Ces dernières semaines, les éléments de Boko Haram ont mené plusieurs attaques dans le nord et ont tué des dizaines de soldats. Vendredi, 30 autres soldats ont trouvé la mort dans des attaques djihadistes à Borno. Ces pertes, selon Sahara Reporter, sont la conséquence du manque d’un appareil de renseignement robuste et également du manque d’équipement.

SaharaReporters rapporte également que certains soldats ont déclaré que cela était aggravé par le mauvais bien-être de l’armée, des soldats et de leur famille.

Le chef d’Etat-major de l’armée a approuvé à son tour la décision de ces 356 soldats de quitter l’armée à travers une lettre. «Conformément aux dispositions de la référence A, le COAS a indiqué que la référence B a approuvé la décharge volontaire et médicale de l’adjum susmentionné et de 385 autres personnes inscrites aux annexes A et B.

Les soldats doivent partir en congé terminal le 3 décembre 2020, tandis que leur date de désengagement prend effet le 3 janvier 2021, conformément aux politiques et procédures administratives de l’armée nigériane n° 27, paragraphes 3 et 4. En conséquence, je suis invité à demander les formations et les unités doivent libérer tous les soldats affectés pour se présenter au quartier général de la garnison, avec leurs documents de service d’unité pour documentation », indique le document du patron de l’armée nigériane.