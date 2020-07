Nigéria : décès de la première femme pilote de combat, Buhari inconsolable

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a pleuré et rendu hommage à Tolulope Arotile, la première nigérianne, pilote d’hélicoptère de combat, décédée, mardi, dans un accident de la route, rapporte BBC.

La toute première femme pilote d’hélicoptère de combat, au Nigeria, est décédée, des suites de blessures subies dans un accident de la route, a annoncé la Force aérienne nigériane, mardi. Suite à son décès, tout le pays était ému et le président de la république fédérale a rendu un véritable hommage à ce qu’il a appelé une brave femme. Buhari l’a appelée « un officier prometteur, dont le court séjour sur terre a eu un impact considérable sur la nation ».

« Le président salue la bravoure d’Arotile sur le terrain pour protéger le pays des assauts de bandits et de terroristes, assurant que sa mémoire sera indélébile et ses efforts rappelés », a indiqué le président, dans un communiqué. Le lieutenant d’aviation Arotile a été mis en service dans l’armée de l’air, en septembre 2017. « Au cours de son bref mais percutant séjour dans le service, Arotile avait contribué, de manière significative, aux efforts visant à débarrasser, les États du centre-nord, des bandits armés et d’autres éléments criminels en effectuant plusieurs missions de combat, dans le cadre de l’opération Gama Aiki à Minna, dans l’État du Niger », a déclaré le Nigerian Air Force, dans un tweet.