Nigéria: Boko Haram assassine plusieurs travailleurs humanitaires à Borno

La secte islamiste Boko Haram opérant au Nigéria depuis plusieurs années, a publié ce mercredi, une vidéo dans laquelle elle a assassiné cinq travailleurs humanitaires à Borno, un État du nord-est du Nigeria, à la frontière du Tchad et du Niger.

Les insurgés de Boko Haram ont exécuté froidement cinq travailleurs humanitaires au Nigéria. Les personnes assassinées ont récemment été enlevées le long de la région de Monguno, dans l’État de Borno par Boko Haram qui avait demandé une rançon d’environ 500 000 dollars. Dans la vidéo de l’assassinat publiée ce mercredi, la secte islamiste ne s’est uniquement pas contentée d’exécuter les cinq travailleurs humanitaires. Elle a aussi laissé un message à qui veut l’entendre.

« Nous envoyons ceci comme un message très fort à vous les incroyants et les infidèles. Et à ceux d’entre vous qui sont utilisés par ces infidèles pour se repentir. Vous travaillez pour eux mais ils ne se soucient pas de vous. Vous avez travaillé pour eux pour atteindre leurs objectifs, mais ils sont très loin de votre sort. Ils ne vous montrent aucun souci. Regardez-vous maintenant. Quand on vous kidnappe, ils s’en moquent. Ils ne montrent aucune inquiétude », a laissé entendre Boko Haram dans sa vidéo.

Dans sa vidéo, Boko Haram a réitéré son engagement à poursuivre ses actes d’enlèvement au Nigéria. Lundi 9 décembre 2019, la secte islamiste avait publié une vidéo dans laquelle elle a exécuté deux soldats et un policier nigérian.