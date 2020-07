Niger: un mort et sept blessés dans une explosion à Toummour

Dans la ville nigérienne de Toummour (région de Diffa), une explosion a fait un mort et plusieurs blessés, apprend-on des élus locaux.

« Une personne est décédée et sept ont été blessées dans l’explosion survenue, ce midi, dans une forge du marché de Toummour », a déclaré le maire de Toummour, Issa Bonga. L’élu écarte, cependant, la piste terroriste.

« Nous n’avons pas pu identifier l’engin à l’origine de l’explosion. Il y a beaucoup d’engins explosifs éparpillés dans la zone. Beaucoup de gens ramassent des bouts de ferraille qu’ils revendent et qui sont ensuite fondus pour fabriquer des marmites », a-t-il expliqué. Dans la région de Diffa, les attaques perpétrées au moyen d’engins explosifs sont courantes.

En mars, au moins quatre personnes sont mortes quand un véhicule, transportant des élèves et des étudiants, a sauté sur un engin explosif sur une route déserte, près de Toummour. Diffa est riveraine du lac Tchad, qui baigne le Niger, le Nigeria et le Tchad, une vaste zone truffée d’îlots et de marécages, servant de refuge à l’ISWAP, issu d’une scission de Boko Haram.