Niger: les élections municipales à nouveau repoussées

Au Niger, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a repoussé la date de la tenue des élections municipales au 13 décembre, évoquant des raisons d’ordre organisationnel.

« La Céni propose la date du 13 décembre 2020 qui répond à vos préoccupations et qui tient aussi compte de ses capacités logistiques et financières« , a déclaré le président de la Céni Issaka Souna lors d’une rencontre avec les partis politiques. Cette annonce intervient au lendemain de l’arrivée de la mission de la Francophonie à Niamey pour auditer le fichier électoral.

Initialement prévues au 1er novembre, les municipales devront désormais se tenir en décembre, juste à quelques deux semaines de la présidentielle couplée avec les législatives. Depuis l’année écoulée, les partis d’opposition appellent à la dissolution de la commission électorale jugée inféodée au régime Issoufou et non susceptible de garantir un scrutin paisible, transparent et démocratique.

A moins de cinq mois de la présidentielle, le dialogue entre pouvoir et opposition pour la refonte de l’instance électorale semble être au point mort.