Mercato : Laurent Blanc proche de rejoindre le Barça

Sans club depuis son départ du PSG, Laurent Blanc pourrait entraîner le Barça la saison prochaine en attendant l’arrivée du très attendu Xavi Hernandez. Le choix du Français fait de plus en plus écho en Catalogne.

Sauf retournement spectaculaire de situation, l’avenir de Quique Setién sur le banc du Barça est déjà scellé. Le technicien espagnol partira du club blaugrana à la fin de la campagne en Ligue des champions. Et les rumeurs sur ses potentiels remplaçants font déjà grands bruits en Catalogne. Selon la presse espagnole, le néerlandais Patrick Kluivert et le Français Laurent Blanc seraient en pôle position pour succéder à l’ancien coach de Real Bétis.

Concernant le second, il n’a plus entraîné un club depuis son départ du PSG et les dernières informations indiquent que son agent l’aurait proposé au Barça. Et selon ‘L’Équipe’, Laurent Blanc devient une option qui prend de plus en plus de place dans les bureaux du Barça, et le directeur sportif Eric Abidal pousserait pour recruter son compatriote pour l’année à venir. Le Français signerait donc un contrat d’un an chez les Culés, le club espérant toujours l’arrivée de Xavi Hernandez pour les années à venir.