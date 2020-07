Mercato : Khaled Adenon pose ses valises à US Avranches

Le défenseur international béninois Khaled Adenon ( 34 ans) a retrouvé un point de chute. L’US Avranche (National, D3 en France) a officialisé l’arrivée de l’ancien joueur d’Asec pour la saison 2020-2021, le mardi 7 juillet 2020. Après son départ du club Saoudien Al-Wahda FC en février 2019, l’arrivée du médecin de la défense des Écureuils au club Manchois est un « très bon coup » pour un club qui aspire en Ligue 2.

Khaled Adenon va évoluer pour la prochaine saison sous les ordres d’un entraîneur qu’il connaît très bien. En 2014-2015, Adenon a fait 31 apparitions sous les couleurs de Luçon FC et Frédéric Reculeau était sur le banc. Du haut de son expérience, l’Écureuil auteur de 130 matches de Ligue 2 et 60 matches de Ligue 1 pourrait faire de lui le patron de la charnière centrale.

Le joueur a ainsi paraphé pour son 5e club après l’Asec d’Abidjan ( FC Le Mans, SC Bastia, Luçon Football Club,SC Amiens et Al-Wahda Mekka). Et compte plus de 60 matches en sélection nationale. Par ailleurs, le club a terminé à la 6e place à 10 matches de l’épilogue de la dernière saison suspendue.Le club était à 4 points du podium avec 42 points ( 24 matchesjoués).