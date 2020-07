Mercato : courtisé par le Barça, Lautaro Martinez met les choses au clair

L’attaquant argentin de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, a réagi aux rumeurs qui l’envoient constamment au Barça.

Courtisé par le Barça qui aurait fait de lui sa priorité pour la saison prochaine, Lautaro Martinez ne semble pas emballer par l’aventure en Catalogne. Auteur de 18 buts et 5 passes décisives cette saison, l’attaquant de l’Inter est l’un des grands artisans du visage séduisant qu’affichent les Nerazzurri cette année. Dans une interview relayée par le site Besoccer, le buteur argentin a évoqué son possible transfert au Barça. Un départ qui n’enchante pas beaucoup le joueur qui insiste sur le fait qui’il continue de donner le maximum pour les « interistes ». « J’essaie toujours de donner 110% pour ce club, pour les gens qui aiment ce club et ce maillot », a-t-il confié.

Deuxième meilleur buteur de l’Inter, Lautaro a aussi évoqué sa saison 2019-2020 qui ferme ses portes dans quatre semaines. « Je suis un gars qui se bat toujours. Pour mes propres objectifs, ceux de l’équipe et pour les fans. Conte me donne de la confiance. C’est très important. J’apprécie beaucoup et il nous fait grandir », a-t-il ajouté.