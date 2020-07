Meilleur joueur de Premier League : le verdict tombe pour Mané, Salah et Henderson

La course au titre de meilleur joueur de la Premier League a donné ce vendredi son vainqueur. Champion d’Angleterre avec Liverpool, Jordan Henderson a été plébiscité devant le meneur de jeu citizen, Kevin de Bruyne.

Patron du milieu de terrain de Liverpool, Jordan Henderson a été désigné meilleur joueur de Premier League de la saison. L’international anglais, auteur d’une année incroyable, a été plébiscité par les journalistes qui l’ont placé devant le milieu de terrain de Manchester City, Kevin de Bruyne, et l’attaquant sénégalais, Sadio Mané.

Après l’officialisation de sa victoire, Jordan Henderson a réagi. Il a remercié l’Association des journalistes et a ajouté qu’il n’arrive toujours pas à croire qu’il est le vainqueur de ce trophée. « Je voudrais dire combien je suis reconnaissant du soutien de ceux qui ont voté pour moi et pour la Football Writers ‘Association en général. Il suffit de regarder les anciens vainqueurs, avec lesquels j’ai eu la chance de jouer ici à Liverpool, comme Stevie (Gerrard), Luis (Suarez) et Mo (Salah) pour savoir à quel point il est prestigieux », dit-il.

« Aussi reconnaissant que je suis, je ne sens pas que je peux accepter cela par moi-même. Je n’ai pas l’impression que tout ce que j’ai accompli cette saison ou fait pendant toute ma carrière a été fait par moi-même. Je dois beaucoup à tant de personnes différentes, mais rien de plus que mes coéquipiers actuels, qui ont juste été incroyables et le méritent autant que moi », a ajouté Jordan Henderson.