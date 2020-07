Megxit: la duchesse Meghan Markle déclassée par Kate Middleton 

Après son départ de la famille royale britannique, Meghan Markle a été classée numéro 2, derrière Kate Middleton.

Éclipsée par Kate Middleton, Meghan Markle est mal en point. C’est la révélation faite par un auteur royal, dans un nouveau livre. Selon Tom Quinn, Meghan Markle aurait spécialement mal vécu d’être comparée à Kate Middleton, voire éclipsée par la future reine. L’auteur indique que l’épouse du prince Harry est « très peinée » de n’être que le « numéro deux » et qu’elle aurait bataillé avec le personnel de Kensington Palace pour « obtenir l’attention qu’elle pensait mériter ».

Dans son livre, Kensington Palace : An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle, Tom Quinn, spécialiste des têtes couronnées, a dévoilé comment la duchesse « avait vraiment l’impression d’avoir été remise à sa place ». Elle aurait répondu qu’en tant que « princesse », elle avait « supposé que lorsque vous demandez au personnel de faire quelque chose, il le fait ». A en croire le magazine Gala, ce sentiment d’infériorité, Meghan Markle l’a traîné derrière elle jusqu’à l’annonce de son départ.

« Elle est très sensible du fait de ne pas être traitée avec le même respect que Kate. Elle est devenue très calme. Meghan a été beaucoup plus distante et introvertie, ces dernières semaines », rappelle l’auteur, tout en ajoutant que Meghan Markle ne « comprenait pas vraiment » la différence de traitement entre les futurs monarques et les autres, étant totalement « étrangère » à cette règle.