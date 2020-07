Meghan Markle: Tom Quinn révèle son geste qui a « choqué » Kate Middleton

Dans son nouveau livre sur la royauté, l’auteur royal, Tom Quinn, a fait des révélations sur un incident, entre Meghan Markle et Kate Middleton, qui a fragilisé leur relation.

A peine arrivée dans la famille royale en mai 2019, la duchesse Meghan Markle, épouse du prince Harry, a enregistré une série de tensions avec l’épouse du prince William, Kate Middleton. Aux dernières nouvelles, leur relation a été bouleversée, lorsque l’épouse du prince William a critiqué un membre de son personnel. Selon Tom Quinn, dans son nouveau livre, Kensington Palace : An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle, Meghan Markle aurait senti qu’elle n’était pas traitée avec le même respect que Kate Middleton. A l’époque, elle et son mari, le prince Harry, vivaient au palais.

Cité par Daily Star Online, Tom Quinn a révélé que Meghan et Harry vivaient dans ce qu’on appelle Nottingham Cottage, et c’est le seul endroit qui est, en fait, assez petit. « Et donc je pense que cela a rappelé à Meghan qu’elle était, pour ainsi dire, à la seconde place. Donc quand Harry et William se sont réunis et parfois Meghan et Kate aussi, étant donné qu’il y avait cette tension à l’occasion, Meghan a légèrement perdu son sang-froid avec un membre du personnel de Kate, devant Kate. Et c’est cet incident, qui m’a été raconté par quelqu’un qui était réellement là, qui était très inconfortable, car Meghan venait de péter un plomb devant cette personne », a-t-il expliqué.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est lorsque Meghan a demandé à un membre du personnel de Kate de lui rendre service, il a répondu: « Je suis vraiment désolé, je ne peux pas faire ça parce que je travaille pour Kate ». Pour lui, la raison pour laquelle c’est arrivé est que Meghan ne sentait pas que cette personne lui accordait le genre d’attention qu’elle méritait. Il ajoute: « C’était presque comme si cette rencontre résumait le problème que Meghan avait, qu’elle était une princesse et qu’elle était numéro deux. » Meghan Markle a été touchée par cette réaction, qui visiblement lui demandait de rester à sa place. « Kate était choquée, elle était vraiment bouleversée parce qu’elle aime beaucoup ce membre du personnel en particulier et elle pensait que le fait que Meghan ait chassé cette personne était tout simplement inacceptable », précise la même source.

Depuis cet incident, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de quitter la famille royale britannique et vivent désormais à Los Angeles, aux États-Unis.